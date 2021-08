Nie odlecieli, bo... zabrakło miejsc. Overbooking to coraz częstszy problem. Co zrobić w takiej sytuacji?

Grupa około 30 turystów 1 sierpnia nie wyleciała na długo wyczekiwane wakacje z Polski do Bułgarii, bo utknęła na lotnisku w Gdańsku. Mimo że każdy miał wykupiony bilet i każdy był już po odprawie bagażowej.

Podobna sytuacja tego samego dnia spotkała Polaków wracających z Majorki do Krakowa. Linia lotnicza sprzedała o 30 biletów za dużo. A to tylko dwa przypadki pokazujące coraz częstszą regułę.

To efekt overbookingu, czyli sprzedaży większej liczby biletów, niż jest miejsc w samolocie. Linie lotnicze robią to zgodnie z prawem.

Co przysługuje nam w zamian? Po pierwsze: odszkodowanie, po drugie: lot w innym terminie. Jeśli jednak żadna inna data nam nie pasuje, możemy próbować inaczej ułożyć się z przewoźnikiem.

Odszkodowanie

Jak podkreśla Mariusz Piotrowski z fly4free, z liniami zawsze warto negocjować wyższe stawki odszkodowań już na etapie rozmów, nim trafimy do sądu, jeśli będziemy chcieli uzyskać wyższe kwoty. A można "dogadać" się nawet na 500 euro, podczas gdy formalnie należy się nam 250 euro.

Ci, którzy na własną rękę zaplanowali wakacje, tracą. Brak wylotu skraca im urlop, ponoszą koszty niewykorzystanej rezerwacji hotelu czy wynajmu auta. Linie lotnicze mogą - decyzją sądu - zostać obciążone tymi kosztami, ale jest to czasochłonne i trzeba to dobrze udokumentować.

Dobrowolna rezygnacja

Czasami zdarza się, że pasażerowie dobrowolnie rezygnują z lotu. Jeśli komuś nie zależy na wylocie w tym konkretnym terminie, jest to dobra opcja, bo "bez walki" pozwala na uzyskanie nowej rezerwacji (bezpłatna zmiana terminu wylotu) oraz, z reguły, bonu płatniczego na kolejną podróż, ewentualnie rekompensaty finansowej.

Przepisy pozwalają liniom lotniczym odmówić wejścia na pokład wybranym osobom. Pierwszeństwo do lotu mają dzieci bez opieki oraz osoby, które mają trudności z poruszaniem się. Ponadto pasażerowie zarówno wyższych klas rezerwacyjnych (np. klasy biznes lub odpowiednika u przewoźników tzw. niskokosztowych), jak i posiadający usługi tzw. priorytetu (np. dzięki kartom z programów lojalnościowych, dokupienie specjalnej usługi, itp.). Reszta musi się liczyć z tym, że może nie odlecieć, mimo posiadania ważnego biletu.

- Liniom lotniczym pozostawiono bardzo dużą swobodę pod względem tego, ile biletów mogą sprzedawać podwójnie. Ostatnie przypadki Ryanaira i Wizz Aira pokazują, że być może powinniśmy pomyśleć o wprowadzeniu limitu takich podwójnie sprzedawanych biletów. Gdy słyszę, że nie poleciało 30 czy 40 osób, to mamy do czynienia z co najmniej niesprawiedliwą sytuacją - mówi nam Mariusz Piotrowski.