Rok szkolny 2020/2021. Wiceprezes ZNP o konferencji Piontkowskiego: zabrakło szczegółów

Minister edukacji Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej w środę przedstawił plan na rok szkolny 2020/2021 . Zakłada on m.in. trzy warianty funkcjonowania oświatowych placówek, które zależne mają być od stopnia zagrożenia epidemicznego.

Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński w rozmowie z money.pl ocenia, że 5 sierpnia to zbyt późny termin na podawanie wytycznych co do organizacji roku szkolnego, który ma ruszyć od początku września.