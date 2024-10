Rosja nadal się zbroi. Tak wzrosną wydatki na wojsko

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 30 września rosyjski rząd przesłał do Dumy Państwowej projekt budżetu na rok 2025. Przewiduje on, że wydatki wzrosną, nie uwzględniając inflacji, o 5 proc. - do 41,5 biliona rubli, co stanowi równowartość 447 miliardów dolarów.