Rosja uszczelnia przepisy o mobilizacji. Poborowi przejdą badania medyczne

Chorzy i niepełnosprawni byli mobilizowani

Dziennik pisze, że palącą kwestią jest powołanie komisji lekarskich, w których zasiadać będą również medycy cywilni. Potwierdza to dziennikarzom Kirył Kabanow, członek HRC.

Rozmówca dziennika przyznaje, że dochodziło do takich sytuacji, że mobilizowane były osoby przewlekle chore lub z niepotwierdzoną niepełnosprawnością , o której rozstrzygnąć by mogły postulowane komisje medyczne.

Od mobilizacji nie ma odwołania

Członek HRC podkreśla, że w przypadku, gdy takie osoby zostaną wcielone do wojska, to w zasadzie nie mają już możliwości uniknięcia mobilizacji. Dotychczasowe starania rezerwistów o zaskarżeniu do sądu decyzji o ich mobilizacji spełzły na niczym. HRC o problemie informowali również lokalni rzecznicy praw obywatelskich.