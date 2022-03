Ruszył proces Bartłomieja Misiewicza. Były rzecznik MON jest oskarżony o sprzedaż wódki bez zezwolenia

gyf 41 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Mnie bardziej interesuje kiedy za największą szkodliwość działania w tym kraju poniosą najbardziej znani czołowi politycy jak Macierewicz, Kaczyński i cała reszta, którzy pluli na nas otwarcie jadem, a teraz lansują się na działaniach Polaków. Więc kiedy znowu jedziemy z nienawiścią tych żydokacapów do kobiet, lasów, przedsiębiorcow etc etc.?