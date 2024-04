Rywalizacja z Ukrainą jest nieunikniona. "Polskie rolnictwo musi się przygotować"

– Konkurencja ukraińskiego rolnictwa jest nieunikniona i trzeba się do niej dobrze przygotować . Sposobem na to nie jest blokowanie granicy – ocenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Wawrzyniec Czubak.

Polskie rolnictwo nie jest skazane na porażkę

Według niego sytuacja zmieni się z chwilą wejścia Ukrainy do UE, bo wówczas może nastąpić tzw. efekt kreacji i przesunięcia w handlu zagranicznym. Co to oznacza? Ukraina będzie korzystać z uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim, a znaczna część tamtejszej produkcji rolnej będzie trafiać do państw unijnych, w tym także na rynek polski.