Rząd chce chronić Polaków. A przy okazji dowiedzieć się o nich więcej

Sejm pracuje nad zmianami dotyczącymi prawa komunikacji elektronicznej i przepisów wprowadzających ustawę. Jak zauważa "Rzeczpospolita", jest to implementacja do polskiego prawa dyrektywy unijnej z 2011 r. o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej. Polska zaliczyła poślizg, gdyż powinna wprowadzić ją do grudnia 2020 r.