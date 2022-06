Rząd chce zastąpić cel inflacyjny NBP nowym wskaźnikiem. Umożliwi to większe wydatki

Rząd planuje przyjąć do końca czerwca projekt zmian w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). Zakłada m.in. zastąpienie celu inflacyjnego wskaźnikiem prognozowanej, rzeczywistej inflacji - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że stabilizacyjna reguła wydatkowa to ograniczenie określające nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek państwowych. Weszła w życie w 2014 roku. Jest jednym z rozwiązań dostosowujących regulacje polskie do przepisów Unii Europejskiej w zakresie tzw. ram budżetowych . Ma zabezpieczać m.in. przed nadmiernym zadłużaniem się krajów UE.

Rząd chce zmienić wskaźnik inflacji

Rządowy projekt zmian zakłada korektę formuły obliczania kwoty wydatków na dany rok z uwzględniania wskaźnika celu inflacyjnego NBP. Ma go zastąpić wskaźnik prognozowanej inflacji. Do tego dochodzi wprowadzenie kwoty startowej do obliczenia SRW na rok 2023 na podstawie zastosowanej zmienionej metodologii w wyliczaniu historycznych wartości SRW.