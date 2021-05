Rząd ma pomysł na Kraków. Jedna z dzielnic może stać się wyspą

Po pierwsze - budowa nowego kanału żeglugowego w stolicy Małopolski. W ocenie resortu inwestycja pozwoliłaby na zlikwidowanie jednego z tzw. wąskich gardeł i mogłaby być doprowadzić do modernizacji górnego fragmentu rzeki.

Szymon Huptyś, rzecznik ministerstwa, wskazuje jednocześnie, że sam transport rzeczny powinien być promowany jako konkurencyjny i niskoemisyjny środek transportu tam, gdzie jest to wykonalne.

Jak z kolei ustaliła "Gazeta Krakowska", wszystkie warianty Trasy Pychowickiej kolidowałyby z budową kanału. Co na to władze miejskie?

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig podkreśla w kontrze do opinii ministerstwa, że miasto zacznie rozmowę z władzami centralnymi dopiero wtedy, gdy otrzyma realną koncepcję, by pokazać, w jaki sposób oba rozwiązania ze sobą kolidują.

Pierwsze konsultacje rozpoczną się już we wrześniu 2021 r. i potrwają do końca tego roku. Następnie ostateczną decyzję podejmie prezydent Krakowa, który wskaże jeden z wariantów. Teoretycznie nowe trasy mogłyby powstać ok. 2030 r.