Rząd pracuje nad odmrożeniem gospodarki. "Jest szansa na szybkie otwarcie"

Rząd przymierza się do zdjęcia pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki. Niewykluczone, że pierwsze decyzje zapadną już po Świętach.

- Presja na otwieranie gospodarki jest oczywiście coraz większa i każdy w rządzie zdaje sobie z tego sprawę. W KPRM jest to temat codziennych rozmów - słyszmy z kręgów rządowych.

Kluczową datą jest 20 kwietnia. - 20 kwietnia to w zasadzie pewna data, bo dotychczasowe obostrzenia obowiązują tylko do 19 kwietnia, więc to termin albo podania nowych rozwiązań, albo utrzymania dotychczasowych - mówi o obostrzeniach dotyczących zamknięcia galerii handlowych lub zakładów fryzjerskich nasz informator.

Podkreśla jednak, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Ważne będą tu dane o liczbie nowych zachorowań po świętach. - Jeżeli dotychczasowy stan się utrzyma, wciąż będziemy poniżej prognoz, to pierwsze zwolnienia gospodarki są prawdopodobne. Na razie idzie dobrze, nie ma dramatu, więc jest szansa na szybkie otwieranie - dodaje nasz informator.

Jak nieoficjalnie podało radio RMF FM, w pierwszej kolejności ma zmienić się limit wejścia do sklepów. Dziś jest to uzależnione od liczby kas: jeśli w sklepie są cztery kasy, to może wejść 12 osób, czyli po trzy osoby na kasę. Po zmianach liczba wejść byłaby uzależniona od powierzchni sklepu. Rząd, według informacji RMF.FM, chciałby także przywrócić dostęp do galerii handlowych i salonów fryzjerskich, choć z zachowaniem środków ostrożności jak rękawiczki czy limit klientów.

W ubiegłym tygodniu o planach "odmrażania gospodarki i społeczeństwa" mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - To jest szalenie ważne, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że dla nas sprawą nadrzędną jest też bezpieczeństwo Polaków. W związku z tym, my tak jak do tej pory będziemy postępować - krótko mówiąc będziemy w sposób elastyczny dostosowywać się do sytuacji - powiedział w Polsat News.

Rządy kilku krajów, m.in. Niemiec, Włoch czy Grecji, zapowiedziały stopniowe "wracanie do normalności". W Austrii 14 kwietnia otwarte zostaną małe sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych, a od 1 maja działalność mają wznowić galerie handlowe oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne.

