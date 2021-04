Rząd szykuje bat na nieuczciwych sprzedawców. Prawnicy ostrzegają

Mnia 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Trzeba pracować nad komornikami ponieważ maja większe prawa jak sady ,to musi się skończysz ,komornik na pesje i sady musza mieć kontrole nie maja żadnego zachamowaniu ,to są ludzie wyzuci z ponad prawa ,radcy prawni z Wrocławia i innych stron polski tez okradają Polaków ,niewiadomo co stało się zatrzymanymi Radcami ,myśle ze to co rząd obiecał przed wyborami to zrealizuje i w końcu ludzie troszkę odetchną ,wiadomo ze trzeba spłacać zadłużenia ,ale zadłużenie 500 złoty a koszty komornicze 750 złoty razem wychodzi 1250 złoty to skala nie do uwierzenia ze takie rzeczy dzieją się w Polsce .Polacy musimy tez działać i nie dopuścić do całkowitego okradania nas przez komornikow ,sady i windykacje pozdrawiam