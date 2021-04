Koronawirus. Obawa przed kwarantanną zniechęca Polaków do testów

Gerjatria 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Test, w polskich warunkach, jest bardzo uciążliwy. Przez NFZ trudno go załatwić szybko i mieć zaraz wiążący wynik. Prywatnie, owszem, taki by był wiążący dla sanepidu tak ze 150 zł. Bo są jeszcze te prywatne, do kupienia w sklepie, ale przecież to wiążące dla sanepidu nie jest. Teleporada u lekarza i narzekanie na objawy zwykłego przeziębienia, mogą się skończyć wpisaniem do systemu na kwarantannę, od której ratuje negatywny test (ale patrz wyżej). Jeśli ktoś już złapał, to jego najbliższa rodzina prawdopodobnie też, a test tylko wpakuje wszystkich na kwarantannę, represje i straszenie mandatami. Z perspektywy Kowalskiego lepiej się nie przyznawać, tak egoistycznie. Kasy nikt nie zwróci, zatrzymanie na kwarantannie bez wyniku testów to nawet nie L4, nawet do sklepu wyjść nie można (formalnie) a państwo nie zabezpieczy podstawowych potrzeb. . . . . Kto chce kłopotów, tylko "dla idei" i dla ochrony obcych mu ludzi?