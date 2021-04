Elektrownia atomowa na Białorusi ostrzega. Padła ofiarą ataku hakerów?

"My, pracownicy białoruskiej elektrowni atomowej, podejmujemy wielkie ryzyko, kiedy umieszczamy ten tekst na stronie głównej naszej firmy. Ale to jedyny sposób na przerwanie ciszy. Robimy to, ponieważ się boimy. Będziemy cierpieć pierwsi" - to pierwsze zdania komunikatu, który pojawił się na głównej stronie internetowej białoruskiej elektrowni atomowej.