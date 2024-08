Rząd wyłoży karty na stół. Pokaże projektu budżetu na 2025 rok

Projekt budżetu na 2025 rok

Pierwszym istotnym wydarzeniem będzie publikacja projektu budżetu na 2025 rok. Jak informują eksperci, "projekt budżetu, którego główne założenia powinniśmy poznać we wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów, będzie przewidywał nieznaczną redukcję deficytu fiskalnego w 2025 r. (do ok. 4,5 proc. PKB, z ponad 5 proc. w tym roku, w ujęciu General Government)".