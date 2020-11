Rząd zamknął sklepy meblarskie. Gowin chce je ponownie otworzyć

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, które reguluje obowiązujące od soboty ograniczenia, zamknięte muszą być również sklepy z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz. Obostrzenie to ma obowiązywać co najmniej do 29 listopada. Tymczasem jeszcze w projekcie rozporządzenia sklepy meblowe były wśród wyjątków, podobnie jak markety budowlane i te z artykułami remontowymi.