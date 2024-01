Rzecznika Straży Granicznej straciła posadę. Broni jej były premier PiS

Politycy PiS bronią byłej rzeczniczki SG

Niektórzy cieszą się z odwołania Michalskiej

Niektórzy jednak nie kryją zadowolenia z tego odwołania. "Nareszcie! Anna Michalska, która w ostatnich latach wmawiała nam, że push-backi to tylko 'zwrot do linii granicy', nie jest już rzeczniczką Straży Granicznej. To świetna wiadomość! Polskie służby zasługują na godną reprezentację. Brawo MSWiA" – napisał Franciszek Sterczewski (KO).