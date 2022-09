Samorządy krytykują rząd. "Zakres zmian chaotyczny"

Nowe przepisy odnoszą się do postanowień unijnej dyrektywy z 16 grudnia 2020 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zawarte w nim propozycje m.in. określą obowiązki dostawców wody, które obejmować będą badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tak mają zmienić się przepisy

Doprecyzowane ponadto mają zostać kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedur w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które obejmą — monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody.

Samorządowcy mają uwagi

Projekty ustaw, których skutkiem – jak w tym przypadku – jest zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, wymaga określenia tych skutków oraz wskazania źródeł ich sfinansowania. W OSR pro­jektu oszacowano, że koszty nakładane na gminy to kwota ok. 1,6 mld zł, sugerując, że samorzą­dom przekazano środki na inwestycje w kanalizację i wodociągi i że to właśnie one mają służyć realizacji celów wynikających z tej ustawy — przekonuje Związek.