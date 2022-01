Sankcje na Rosję. Stany Zjednoczone myślą, jak uderzyć w Putina i nie zachwiać światową gospodarką

"Członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i inni wysocy rangą urzędnicy administracji rozmawiali w tym tygodniu z dyrektorami banków, w tym Citigroup Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co oraz Goldman Sachs Group Inc, aby ocenić, jak postępować" – podała w piątek agencja Bloomberga, powołując się na swoje źródła.