Saudi Aramco pokazało wyniki za rok 2023. Zysk mocno w dół, ale dywidenda w górę

Saudi Aramco , saudyjski gigant rynku ropy, opublikował wyniki za rok 2023 . Spółka odnotowała spadek zysku na poziomie 25 proc. - do 121,3 mld dol. W roku 2022 było to 161,1 mld dol.

Saudi Aramco ogłasza wyniki. Spadek zysku

Pomimo tych trudności Saudi Aramco zdecydowała o zwiększeniu dywidendy . Za czwarty kwartał wyniesie ona 4 proc., czyli ponad 20 mld dol. Dywidenda uzależniona od wyników wzrośnie o 9 proc. - do 10,8 mld dol. Rząd Arabii Saudyjskiej oraz udziałowcy spółki otrzymają więc ok. 31 mld dol. - wylicza CNBC.

Rekordowa dywidenda Saudi Aramco. Niemal 100 mld dol.

W bardziej szczegółowych danych spółka podała, że całkowite przychody skurczyły się o 17 proc. - do 441 mld dol. Rok wcześniej było to 535 mld dol.

To istotna informacja dla całego kraju. "Wypłata pozostaje najważniejszym źródłem dochodów dla następcy tronu księcia Mohammeda bin Salmana, który chce wykorzystać zyski z ropy naftowej do sfinansowania ambitnego programu modernizacji królestwa i dywersyfikacji gospodarki" - podkreśla "Financial Times".