Sejm przegłosował "ustawę medialną". Jest oświadczenie TVN

madrymedrzec 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Gdyby ta ustawa jednoczesnie odpolitycznila tvp to bym jeszcze mogl zrozumiec ze Kukiz sie sprzedal..., ale to co pomogl przeglosowac Pisowcom w obecnej formie, to dla mnie Pawel poprostu sie sprzedal po calosci. antysystemowiec haha