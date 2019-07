Sejm tłumaczy się z podróży marszałka Kuchcińskiego. Latał z rodziną

Radio ZET dotarło do dokumentów, które potwierdzają, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński sześć razy zabierał rodzinę w podróż rządowym samolotem. Chodzi dokładnie o 3 loty z Warszawy do Rzeszowa, dwa powroty z Rzeszowa do Warszawy i jeden lot na trasie Warszawa - Kraków.