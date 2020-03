Sekretarz Skarbu USA: bezrobocie może sięgnąć 20 proc.

Mnuchin spotkał się z senatorami we wtorek wieczorem, aby przekonać ich do przyjęcia ustawy, na mocy której rząd uruchomi pakiet pomocowy dla gospodarki wart 1 bilion dol. lub więcej. Na oparcie swoich słów przedstawił wyliczenia, z których wynika, że brak natychmiastowej i zdecydowanej reakcji może zakończyć się 20-procentowym bezrobociem - podaje PAP powołując się na informacje agencji Bloomberg.

Mnuchin zwrócił się też do kongresmenów o przeznaczenie 250 mld dol. na czeki, które pod koniec kwietnia byłyby wysyłane do Amerykanów, oraz tyle samo na podobną kampanię przeprowadzoną cztery tygodnie później, jeśli nadal będzie obowiązywać stan zagrożenia - podaje Bloomberg, powołując się na osobę znającą te plany.

Jak informowaliśmy w niedzielę, FED, czyli amerykańska Rezerwa Federalna w trybie pilnym zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych (w skrócie to koszt kapitału lub po prosta cena za pożyczanie pieniędzy na rynku). To kolejna obniżka w ciągu zaledwie kilku dni. Tym razem FED ściął stopy procentowe o 1 punkt procentowy (do wartości 0-0,25 proc.), czyli niemal do zera. Na samej obniżce stóp procentowych decyzje banku centralnego się nie skończyły. Zmieniają się również wymogi bezpieczeństwa dla banków. Jednocześnie FED ogłosił plan skupowania obligacji o wartości blisko 700 mld dolarów.