Senior przeszedł na emeryturę, mając 65 lat. Oto ile dostaje z ZUS

Jeśli nie uskładał sobie na starość, to może zwrócić się się do pomocy społecznej. Tam przyznają zasiłki stałe dużo wyższe niż groszowe emerytury. Po za tym, przeważnie ( oczywiście nie wszyscy) Ci co mają takie niskie emerytury zazwyczaj całe życie pracowali prywatnie nie opłacali podatków ani składki zdrowotnej. Posiadają piękne domy, samochody, zasobne kąta no i groszową emeryturę. Więc czyja to zasługa. Niesprawiedliwe byłoby wyrównanie im emerytur do najniższego świadczenia, ponieważ inni emeryci na najniższe świadczenie ciężko pracowali całe życie.