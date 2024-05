Senior przeszedł na emeryturę, mając 65 lat. Oto ile dostaje z ZUS

Nie jest to żadną tajemnicą, że wielu seniorów w Polsce jest niezadowolonych z wysokości swoich emerytur. Często otrzymują one świadczenia, które są zdecydowanie za niskie, aby zaspokoić nawet najbardziej podstawowe potrzeby. Co gorsza, liczba seniorów otrzymujących minimalne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rośnie z roku na rok. Obecnie najniższe świadczenie emerytalne wynosi jedynie 1 grosz.