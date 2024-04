Druga waloryzacja emerytur. Są kalkulacje, jak skorzystamy

Druga waloryzacja. Oto kalkulacja resortu

Rząd chce, by druga waloryzacja była przeprowadzana co rok 1 września, o ile wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 105 proc. To nałoży na GUS dodatkowy obowiązek publikowania danych na ten temat do 15 lipca.