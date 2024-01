Waloryzacja emerytur kontra czternastka. "To kara dla tych emerytów"

- Na temat drugiej waloryzacji wciąż niewiele wiemy. Termin wrześniowy powtarza się w zapowiedziach i on jest trafny, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta pierwsza podwyżka ma miejsce w marcu, przeprowadzenie drugiej pół roku później jest prawdopodobne - przyznał w programie "Newsroom" WP dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego. - Czyli byłoby to na chwilę przed wypłatą czternastki. Zadziała tu mechanizm polegający na tym, że ci którzy włożyli więcej do systemu, mogą liczyć na większe środki. Nie może być tak, że mamy system, który karze tych, którzy włożyli więcej, a tak jest w przypadku czternastki. Problem tego świadczenia nie polega na tym, że maleje, ale na tym, że jest niesprawiedliwe. Bierzemy pod uwagę jedno kryterium: wysokość emerytury. Zatem emeryt, który sobie dorabia, ma nieruchomości, świetnie sobie radzi, a ma niską emeryturę, dostanie czternastkę w pełnej kwocie. Tymczasem emeryt, który ma niskie świadczenie, dostanie niepełną...