Zobacz także: GALA LIDERÓW JAKOŚCI OTOMOTO - Łukasz Juskowiak, Head of Marketing OTOMOTO

Zaznaczył, że ustawa w tej sprawie zostanie uchwalona do sierpnia , niezależnie od poziomu inflacji, bo ma być to rozwiązanie systemowe.

Zasiłek pogrzebowy. Szykuje się duża podwyżka

Projekt w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł został zgłoszony w styczniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu, a obecnie jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.