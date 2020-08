firmy w polsce 1 godzinę temu

Skutki pandemii: w pół roku Polacy zlikwidowali ponad 70 tys. firm. To mniej niż przed rokiem

Przeszło 143 tys. wniosków o zawieszenie działalności wpłynęło do rejestru CEIDG w pierwszych sześciu miesiącach br. Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju, to o ponad 11 tys. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Spadła za to liczba wniosków dot. likwidacji działalności gospodarczej.

