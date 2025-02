W Hucie Częstochowa rozpoczęli walcowanie. "Ogromny sukces"

Spektrum autyzmu - znajdź na Youtube. Częstochowa to ma takiego pecha, że nie wiadomo do jakiego regionu ją przyłączyć. Ani to Śląsk ani świętokrzyskie. I tak się tułają. Idealnie by było wydzielić województwo jurajskie i zrobić z niej stolicę. Jasna Góra to też zamek jurajski, tyle że w przeciwieństwie do pozostałych jest użytkowany do dziś i nie popadł w ruinę.