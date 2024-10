Ratunek dla upadłej Huty Częstochowa? Ministerstwo "dostrzega wyjątkowy potencjał"

Domański jest za chudy na takie myślenie. On wie tylko tyle, że do dochody budżetu zwiększa się podnosząc akcyzę i podatki. To, że polski podatnik to także kooperanci, usługi serwisowe, podatki od wynagrodzeń, VAT, itd. To także niezależność przemysłu od zawirowań kursowych, logistycznych, itd. Palcem nie kiwnie. Nierentowne, to niech upada. I tak za granicą kupimy taniej. Sam towar być może, ale w globalnym rozrachunku, już nie jestem tego taki pewny. A to, że w kraju będziemy płacić bezrobocie? To może wszystko pozamykajmy i wszyscy idźmy na bezrobocie? Ciekawe z czego wówczas Domański płaciłby to bezrobocie. Gospodarka w podstawowym zakresie musi być samowystarczalna. To jest nasza racja stanu. A w obecnych czasach przemysł obronny i wojskowy urasta do najważniejszego w gospodarce. Ale do takiego myślenia nie wystarczą tytuły naukowe. Trzeba coś jeszcze. Ciekawe co?