Zakład do zamknięcia, 435 osób bez pracy. "Mężowi i mnie zabraknie dwóch lat do emerytury"

Takiej informacji w Zawadzkiem nie spodziewał się nikt. Spółka Alchemia postanowiła zamknąć znaną w regionie walcownię. - Dla nas to był szok. Do tej pory nikt nie mówił o zamykaniu zakładu, ewentualnie restrukturyzacji i zwolnieniu 50-100 osób. Ale cała załoga? Tu działają przede wszystkim mniejsze firmy i nagle 435 osób rzuci się na rynek pracy i będzie składać CV. Przecież wszyscy roboty nie dostaną - mówi w rozmowie z money.pl Elżbieta Derda, która w branży hutniczej pracuje od 1987 r. Jej mąż zaczął rok wcześniej. Oboje od ok. 10 lat pracują w walcowni "Andrzej".