ttt czyli jest czas na kupowanie( łatwiej negocjowac marze i cene), wynika z tego ostrego hamowania ze w przyszłym roku dostepnosc nowych mieszkan drastycznie spadnie- podaż zmaleje, a jak podaż maleje to co sie dzieje? w przyszłym roku załóżmy ze sie inflacja unormuje na poziomie stabilnym , ludzie ktorzy nie kupili w tym roku beda wynajmowac , ale ceny wynjamu pojda jeszcze w gore i sie jednak oplaci kupic i popyt sie zdubluje, mieszkania wynajete teraz przez gosci ze wschodu sie nie zwolnia ale do duzych miast za miesiac wroca studenci i podbija ceny wynajmu