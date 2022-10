Spadek zamówień i sprzedaży. "Firmy zaczną redukować zatrudnienie"

Piotrus2483 53 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Unia musi teraz sobie odbić wieloletnie pompowanie kasy w polską gospodarkę myśleliście że ta sielanka bendzie tak trwała wieki na rynku zostaną tylko małe firmy kture nie kożystały z unijnych funduszy ,mające małe koszty produkcji szczegulnie związane z energią to było przewidziane od dawna ile to można wtykać wtyczek do jednego gniazdka