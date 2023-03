Spotkanie, które mogłoby być e-mailem. Okazuje się, że Polacy myślą nieco inaczej. Ale nie pokolenie Z

MM. 43 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wszystkie uogólnienia świadczą tylko o braku prawdziwej wiedzy. Te badania można sobie o kant...rozbić. wiem co wolę ja i wszystkich z którymi na ten temat rozmawiam a jest to grupa reprezentująca ludzi od 18 do 60+ = wolimy i wybieramy rozwiązania nie marnujące czasu czyli online gównie email, prócz jakiś koniecznych wyjątków, a twarzą w twarz najbardziej lubimy spotykać sie prywatnie. To na co narzekamy najbardziej to bezsensowne (podkreślam jakie, bo niekoniecznie wszystkie takie są) szkolenia i zebrania online z którym nie wynika nic prócz marnowania nam czasu a potem i tak trzeba swoja robotę wykonać w zmniejszonej tak ilości godzin. Tyle nt mądrości opartych na dziwnie tworzonych statystykach.