Sprzedał Polakom 50 tysięcy mieszkań. "Mamy jedną z wyższych marż w legalnym biznesie"

Rekordowe zyski deweloperów

Ile naprawdę zarabiają deweloperzy?

Według niego marże w deweloperce muszą być tak wysokie ze względu na duże ryzyko prowadzenia biznesu. – My oczywiście mamy jedną z wyższych marsz w legalnym biznesie, bo nie mamy jeszcze takich marż, jak ci, którzy handlują bronią czy narkotykami. Oni mają zupełnie inne marże, ale też mają je dlatego, że tam ryzyko jest nieporównywalnie wyższe. Ryzyko deweloperskie jest ogromne, koszt kapitału jest ogromny i to się po prostu musi przekładać na marżowość. Inaczej nikt by po prostu tego biznesu nie był w stanie tutaj prowadzić – przekonuje prezes Szanajca.

Czy nowy program rządowy wywoła dwucyfrowy wzrost cen?

– Możemy zgadywać. Mi się wydaje, że w tym roku ceny będą kontynuowały trend rosnący, ale to będzie już dużo niżej. Może właśnie takie ustabilizowanie rynku na poziomie dwóch, trzech, czterech procent powyżej inflacji, ale ona ciągle jest przewidywana nie tak niska, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Jeżeli to da łącznie te 10 proc., to by się zgodziło z tym, że rynek się uspokoił – prognozuje prezes Szanajca.