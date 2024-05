Moskwa odpowiada Paryżowi groźbami. Czy UE jest gotowa na zaostrzenie konfliktu?

W piątkowym wywiadzie dla "The Economist" prezydent Francji Emmanuel Macron po raz kolejny odniósł się do możliwości wysłania zachodnich wojsk na terytorium Ukrainy. - Jeśli Rosjanie przedarliby się przez linię frontu i pojawiła się prośba ze strony Ukrainy, powinniśmy zadać pytanie o wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę - stwierdził. - Jeżeli Rosja wygra na Ukrainie, to Europa nie będzie bezpieczna - ocenił.