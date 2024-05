USA uderzyły w machinę wojenną Putina. Efekty już są

Handel Moskwy z jej kluczowymi partnerami handlowymi, takimi jak Turcja i Chiny, znacznie spadł w pierwszym kwartale bieżącego roku. Stało się to po tym, jak USA skierowały swoje działania przeciwko międzynarodowym bankom, które pomagały Rosji w nabywaniu produktów kluczowych dla jej działań wojennych - informuje brytyjski dziennik.

Putin ma problem. USA wymierzyły celny cios

"Amerykańskie rozporządzenie wykonawcze, które zostało wdrożone pod koniec ubiegłego roku, zmusiło pożyczkodawców do odstąpienia od współpracy z rosyjskimi kontrahentami oraz do unikania transakcji w wielu walutach. Takie informacje przekazali urzędnicy z krajów zachodnich oraz trzej doświadczeni rosyjscy finansiści" - przekonuje dziennik.

- Rosji jest coraz trudniej uzyskać dostęp do usług finansowych, które są niezbędne do nabycia tych towarów - powiedziała "Financial Times"Anna Morris, zastępca asystenta sekretarza ds. globalnych w Departamencie Skarbu USA.