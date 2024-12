Sprzedaż nieruchomości przez spółkę PGE. NIK: są nieprawidłowości

NIK: mogło dojść do konfliktu interesów

"Nieruchomości zostały sprzedane w sumie za ok. 5,1 mln zł, co stanowiło niemal połowę przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzyskanych przez PGE Dystrybucja w latach 2019-2023" - stwierdziła Izba.

"Z kontroli wynika, że w tym przypadku nie przestrzegano wewnętrznych procedur antykorupcyjnych i że w związku z tym mogło dojść do konfliktu interesów " - poinformowała Izba.

NIK wykryła, że dokumentacja zgromadzona w każdym z czterech przeanalizowanych postępowań przetargowych albo nie była kompletna, albo została sporządzona niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Brakowało zaakceptowanych przez członków komisji przetargowej protokołów z poszczególnych czynności przeprowadzonych w postępowaniu związanym ze sprzedażą nieruchomości, a w trzech postępowaniach także oświadczeń członków komisji o zachowaniu poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z pracami w komisji oraz o braku przesłanek do wyłączenia z udziału w postępowaniu przetargowym - ustalili kontrolerzy.

Wartość obniżona o 60 proc.

"W przypadku dwóch nieruchomości wystąpiły również nieprawidłowości związane z okresem obowiązywania oferty sprzedaży, co umożliwiło potencjalnym kupcom bezpłatne wycofanie się z przetargów " - dodano w informacji.

W przypadku sprzedaży nieruchomości w Ostrołęce o powierzchni 2752 m kw. doszło do konfliktu interesów - wskazała Izba. Zwróciła też uwagę, że w latach 2015-2019 spółka czterokrotnie podejmowała próby sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności do stojących na niej siedmiu zabudowań. Wśród nich znalazły się m.in. dwukondygnacyjny budynek biurowy z 1927 r. o powierzchni 266 m kw. wpisany do rejestru zabytków i budynek handlowo-usługowy o powierzchni 335 m kw.