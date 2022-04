Średnia cena metra mieszkania w największych miastach. W tym roku przekroczy kolejną granicę

Eksperci biura maklerskiego Pekao zauważają, że w pierwszym kwartale sprzedaż mieszkań zmalała o 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To największy spadek od dekady .

Jeśli ktoś wstrzymuje się z zakupem mieszkania, licząc na to, że w związku z obecną sytuacją rynkową spadną ceny, robi błąd . Ekonomiści banku Credit Agricole (CA) właśnie opublikowali prognozy, z których wynika, że na rynku nieruchomości deweloperskich będzie jeszcze drożej. Jedynym pocieszeniem może być fakt, iż dynamika podwyżek lekko spadnie w kolejnych latach.

Prognoza dla cen mieszkań

CA prognozuje, że tempo wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym może w tym roku zmniejszyć się do 9,8 proc. średniorocznie wobec 11,1 proc. w 2021 roku.

"W 2023 roku przewidujemy spowolnienie wzrostu cen mieszkań do 7,8 proc., a w latach 2024- 2025 stabilizację dynamiki cen na poziomie 8,3 proc. Oznacza to, że przeciętna cena transakcyjna w siedmiu największych miastach w Polsce zwiększy się z 9,6 tys. zł do 10,5 tys. średniorocznie w 2022 roku, 11,3 tys. zł w 2023, a następnie wzrośnie o kolejny tysiąc złotych w 2024 i 2025 roku" - szacują ekonomiści CA.