Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP

Jak stwierdził, prognozy wskazują, że gospodarka w całej Unii Europejskiej spowolni, a także pojawiły się nowe zagrożenia, nowe ryzyko dodatkowe związane z kryzysem bankowym, którego wpływ jest na razie trudny do oszacowania.

– Inflacja w głównych gospodarkach się obniża, jest to jednak proces powolny – ocenił. – Szczególnie dotkliwa pozostaje natomiast w naszym regionie. Nie ma jednak ze sensu porównywać inflację u nas z inflacją w krajach bogatszych – dodał prezes NBP.

Siódma decyzja z rzędu o wstrzymaniu się od podwyżek stóp

Kwietniowa decyzja jest zgodna z prognozą ekspertów i to siódme posiedzenie z rzędu, na którym RPP nie zmienia poziomu stóp.

RPP podwyższała stopy procentowe w cyklu podwyżek rozpoczętym w październiku 2021 r. We wrześniu 2022 r. mieliśmy ostatnią jak do tej pory podwyżkę stóp. Tymczasem inflacyjny odczyt co miesiąc znajduje się powyżej 16 proc., a w październiku odnotowaliśmy rekordowe w XXI wieku 17,9 proc.