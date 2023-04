Inflacja będzie stopniowo hamować. RPP tłumaczy decyzję w sprawie stóp

W środę zgodnie z oczekiwaniami rynku RPP po raz kolejny zdecydowała, że nie podniesie ani nie obniży stóp procentowych . Z powodu rozpędzającej się inflacji przez wiele miesięcy podnosiła stopy, ale ostatni raz zrobiła to we wrześniu 2022 roku. Od tego czasu nic się nie zmienia: stopa referencyjna wynosi 6,75 proc., stopa lombardowa 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli 6,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

W środowym komunikacie RPP wyjaśnia swoją decyzję. "Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu" - czytamy. "W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - prognozuje RPP.

Powrót do niskiej inflacji potrwa

Przypomnijmy, cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół. W marcu natomiast według szybkiego szacunku GUS inflacja wyniosła 16,2 proc. Brakuje więc jeszcze bardzo dużo i RPP nie ukrywa, że doprowadzenie inflacji do celu zajmie sporo czasu.

"Jednocześnie zawirowania w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych i Europie zwiększyły niepewność co do kształtowania się aktywności gospodarczej na świecie w kolejnych kwartałach" - dodaje rada.

Stopy najwyższe od lat

Od października 2021 r. do września 2022 r. RPP podwyższyła stopę referencyjną 11 razy z rzędu, łącznie o 665 punktów bazowych. To najwyższy poziom stóp od końca 2002 r. W trakcie pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. RPP ścięła główną stopę do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią, do marca 2020 r., przez 5 lat stopa referencyjna utrzymywana była na poziomie 1,50 proc.