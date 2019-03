Strajk nauczycieli. Balcerowicz: Nie da się pogodzić "piątki Kaczyńskiego" z postulatami nauczycieli

Były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz był w poniedziałek gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i" w TVN24. Suchej nitki nie zostawił na projektach z "Nowej Piątki" Prawa i Sprawiedliwości. - To niczym nieuzasadnione rozdawnictwo. Jeśli "piątka Kaczyńskiego" wejdzie w życie to rozsadzi budżet - stwierdził.

- Nie powinien kłamać odnośnie tego co mówi na temat gospodarki i finansów publicznych. Powinien uczciwie pokazać, jaka jest perspektywa, a będzie coraz gorsza, jeśli dojdzie do przegłosowania tak zwanej piątki Kaczyńskiego - podkreślił były wicepremier.

- Nie da się w żadnej mierze pogodzić postulatów nauczycieli z jednoczesnym poparciem "piątki Kaczyńskiego". Przypomnę, że to ma co roku kosztować ponad 40 mld zł - powiedział prof. Leszek Balcerowicz na antenie TVN24.

- To zapisano w tej ustawie, a premier Morawiecki proponując "piątkę" zmienia front. Nie można bezkrytycznie powtarzać przekrętów PiS-owskich, że "mówiliście, że się nie da, a się da". Ja i inni wskazywaliśmy, że gdyby PiS spełnił wszystkie obietnice, to pieniędzy by na to nie było - podkreślił Leszek Balcerowicz.