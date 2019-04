Strajk nauczycieli. Dworczyk: Premier przedstawi dziś rozwiązania ws. matur

- Mamy do czynienia z trudną sytuacją, maturzyści od kilku tygodni są w niepewności, czy podejdą do egzaminów - mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, w studiu TVP. - Żeby przeciąć ten stan niepewności wczoraj premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, że wszyscy maturzyści będą mogli przystąpić do egzaminów.