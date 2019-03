Strajk nauczycieli. Przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży protestują: nie w czasie egzaminów

"Każda grupa zawodowa ma prawo do strajku, ale nie można tego robić kosztem uczniów. To właśnie oni będą największą ofiarą takiego rozwiązania, a do tego nie możemy dopuścić" - to fragment listu otwartego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i Koalicji Młodzieżowych Rad na rzecz Praw Ucznia. Został on skierowany do MEN i do organizacji nauczycielskich. Powód? Strajk pedagogów, który może zbiec się w czasie z egzaminami ósmoklasistów i gimnazjalistów oraz maturami.