Strajk nauczycieli. Samorządy zapłacą protestującym

Choć wynagrodzenie podstawowe nauczycieli reguluje rozporządzenie ministra edukacji, formalnie ich pracodawcą jest samorząd. To rada miasta lub gminy ustala wysokość dodatków do nauczycielskich pensji i budżety szkół.

- Nasza subwencja oświatowa wynosi 18 mln złotych. Wydajemy 40 mln - mówi w rozmowie z money.pl Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. - Na wynagrodzenia wydajemy 25 mln złotych, więc subwencja nawet na to nie wystarcza, a są jeszcze wydatki inwestycyjne. Jeśli rząd podniesie pensje nauczycieli będzie musiał podnieść też subwencje dla gmin ale obawiam się, że ta podwyżka nie będzie wystarczająca - tłumaczy.

Wielu samorządowców roszczenia nauczycieli popiera i deklaruje, że pieniądze znajdzie. Również na to, zeby zapłacić nauczycielom za dni strajku, za które formalnie nie powinni dostać ani grosza.

Utrata wynagrodzenia to argument, który często podnoszą nauczyciele nie biorący udziału w proteście.

"Mam na utrzymaniu dwójkę dzieci i spłacam kredyt" - pisze nauczycielka ze szkoły podstawowej. Prosi o anonimowość. "W referendum zagłosowałam na tak, ale nie wezmę udziału w strajku, bo po prostu mnie na to nie stać. Za strajk nie przysługuje nam wynagrodzenie, jeśli on potrwa tydzień, nie będę miała z czego zapłacić rachunków".

"U nas za strajkiem był cały zespół, oprócz tych zatrudnionych na zastępstwo" - opowiada nauczycielka z łódzkiej podstawówki. I szybko sama koleżanki oraz kolegów usprawiedliwia - "Trudno ich za to winić, są w trudnej sytuacji".

- Nauczyciele we Wrocławiu dostaną to, co się im należy - deklaruje prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Podobną deklarację złożył Rafał Trzaskowski.