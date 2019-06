Strajk Ukraińców. Produkowali mięso do Biedronki. Nie dostali wypłat

Przyzwyczailiśmy się już do przedwyborczych strajków. Strajk nauczycieli był niedawno na nagłówkach we wszystkich mediach. Ale żeby w Polsce protestowali Ukraińcy? Co się im jednak dziwić, skoro nie dostali wypłaty przez dwa miesiące.

Kania zapłaci bez pośrednika

- Agencja niestety po raz kolejny nie zgodziła się na naszą propozycję. Trudno nam to zrozumieć ponieważ przecież chyba obu stronom powinno zależeć, by ludzie otrzymali środki do życia. Co więcej, osoby które zeznawały na policji zostały wyrzucone przez agencję z zajmowanych przez siebie lokali - my natomiast już organizujemy im lokale zastępcze - deklaruje rzecznik Kani.