Substancja potencjalnie rakotwórcza w lekach na zgagę. Polpharma: "to ważna lekcja dla światowej farmacji"

Popularny lek na zgagę - Ranigast od Polpharmy - został wycofany z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po tym, jak wykryto w nim przekroczone dopuszczalne limity N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w seriach substancji czynnej ranitidinum zastosowanej do wytworzenia leków.

Polpharma sama wystąpiła z wnioskiem do GIF o wycofanie produktów z obrotu. Inspektorat wycofał tabletki powlekane Ranigast 150 mg, tabletki musujące Ranigast Fast 150 mg, tabletki powlekane Ranigast Max 150 mg, roztwór do infuzji Ranigast 0,5 mg/ml oraz tabletki powlekane 75 mg Ranigast Pro.

Money.pl zwróciło się do Polpharmy z prośbą o komentarz i wyjaśnienia dotyczące wycofanych produktów. Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma, zapewnia, że koncern bardzo poważnie podszedł do procesu, który miał wykazać stężenie NDMA w substancji czynnej ranitidinum, prowadząc analizy i badania w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Leków (EMA).

Koncern tłumaczy, że we wrześniu 2019 r. w konsekwencji informacji uzyskanych w systemie Rapid Alert w całej Unii Europejskiej doszło do prewencyjnego wstrzymania w obrocie wszystkich produktów zawierających substancję czynną ranitidinum. Polpharma "w ostatnich dniach" otrzymała wyniki badań, które potwierdziły przekroczenie dopuszczalnego limitu NDMA w substancji użytej do wytworzenia produktów Ranigast.