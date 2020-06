"Sueddeutsche Zeitung": Polityk Zielonych ma propozycję ws. reparacji dla Polski

Jak zauważa "SZ", choć mniej lub bardziej gorące dyskusje na ten temat prowadzone są od dojścia PiS do władzy w 2015 roku, to jak na razie polski rząd dotychczas nie zajmował się oficjalnie kwestią wysunięcia żądań reparacyjnych wobec Berlina.

"W ocenie przewodniczącego niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu Manuela Sarrazina (Zieloni) wkrótce może się to jednak zmienić" - pisze dziennik. Cytuje sporządzony przez Sarrazina dokument, w którym twierdzi on, iż w Warszawie panuje "ogólne rozczarowanie" konkretnymi wynikami współpracy polsko-niemieckiej. To zaś może doprowadzić do tego, że po wyborach prezydenckich w Polsce temat reparacji wejdzie na poziom rządowy.