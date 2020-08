Syria. Wybuch gazociągu, cały kraj bez prądu

Syryjski rząd informuje o ataku terrorystycznym. Na południu kraju doszło do wybuchu gazociągu Arab Gas Pipeline, co spowodowało tzw. blackout, czyli awarię prądu w całym kraju. Syria pogrążyła się w ciemnościach.

Według agencji informacyjnej SANA, którą cytuje brytyjski dziennik "The Guardian", minister energii Mohammad Kharboutli powiedział, że do eksplozji rurociągu doszło w rejonie Damaszku, między przedmieściami Al-Dhumayr i Adra, co spowodowało spadek dostaw gazu do elektrowni.