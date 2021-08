Szczepienie jawne dla szefa. Obowiązek informowania ma ułatwić "planowanie działania firmy"

Chlopak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kraj nas nie szanuje dla mnie największym tego dowodem jest to że nawet jeśli policja się dobrze zachowuje to i tak nas poniża w taki sposób że podchodzi do ludzi z bronią palną to już jest poniżanie człowieka bo to przypomina kata i poddanego lub skazańca jak może życie ludzi być zależne od widzimisię takiego przestępcy który często ma o wiele gorszą szkole skończoną od swojej ofiary do której podchodzi